Karaman\'da Bahçedeki Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Karaman'da bahçedeki barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Dereköy'de bulunan bir bahçedeki barakada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bahçedeki barakadan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN