Karaman'da Elektrik Trafo Patladı, Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Karaman'da Elektrik Trafo Patladı, Yangın Söndürüldü

Karaman\'da Elektrik Trafo Patladı, Yangın Söndürüldü

Karaman'da Alişahane Mahallesi'nde bulunan MEDAŞ'a ait elektrik trafo binasında patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafo binası kullanılamaz hale geldi.

23.05.2024 19:35
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Karaman'da bir anda patlayarak yanmaya başlayan elektrik trafosu, vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Alişahane Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde bulunan MEDAŞ'a ait elektrik trafo binasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alişahane Mahallesi'nin elektriğini sağlayan ana trafo binası biranda patlayarak yanmaya başladı. Trafoda yaşanan patlama ise cadde üzerine kurulan Perşembe pazarı esnafları ile alışverişe gelen vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri trafo binası çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye de patlama sonrası yanmaya başlayan trafo binasına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken, trafo binası kullanılamaz hale geldi. Trafoda yaşanan patlamanın sebebi araştırılıyor.

Peş peşe patlamalar oldu

Trafo binasında yaşanan patlama anlarını anlatan Ferhat Geçer isimli vatandaş, "Bir anda trafo binasında peş peşe patlamalar oldu. Çevredeki vatandaşlar çok korktu" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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