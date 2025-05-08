Karaman\'da Elektrikli Bisiklet Yangını

Karaman'da park halindeki elektrikli bisiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Larende Mahallesi Ahmet Öktem Caddesi üzerinde park halindeki elektrikli bisiklette elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN