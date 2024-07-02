Karaman'da Ev Yangınında 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da Ev Yangınında 1 Kişi Yaralandı

Karaman\'da Ev Yangınında 1 Kişi Yaralandı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde çıkan ev yangınında 1 kişi yanıklar ve dumandan etkilenerek yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

02.07.2024 14:54  Güncelleme: 14:57
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Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde çıkan ev yangınında 1 kişi ellerinde oluşan yanıklar ile dumandan etkilenerek yaralandı.

Yangın, öğle saatlerinde beldenin Gülpazar Mahallesinde bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evde henüz sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Göktepe Belediyesine bildirerek yardım istedi. Yangına belediyeye ait itfaiye ve su tankerleri ile müdahale edildi. İtfaiye ekibi ile vatandaşların yardımıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerle birlikte yangını söndürmeye çalışan ev sahibi İsmet U. ise ellerinde oluşan yanık ve dumandan etkilenerek yaralandı. Yaralı ev sahibi tedbir amaçlı ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karaman'da Ev Yangınında 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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