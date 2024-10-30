Karaman'da intihar girişimi - Son Dakika
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Karaman'da intihar girişimi

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Karaman'da üst geçide çıkan bir kişi, polis tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.

30.10.2024 17:30
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Üst geçitte intihar girişimi

KARAMAN - Karaman'da üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna ederek aşağıya indirdi.

Olay, Valide Sultan Mahallesi'nde bulunan Larende üst geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları bulunduğu ileri sürülen Y.K. isimli şahıs üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipler üst geçidin altında branda açtı. Polis tarafından üst geçitte trafiğe kapatıldı. Polisin 2 saatlik çabası sonucu şahıs ikna edilerek aşağı indirildi. Olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Y.K., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İntihar girişimi nedeniyle trafiğe kapatılan üst geçitse yeniden ulaşıma açıldı.

Karaman\'da intihar girişimi
Kaynak: İHA

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