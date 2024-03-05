Karaman\'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Tutuklama

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Karaman'da jandarmanın 15 farklı adrese düzenlediği operasyonda yüklü miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kaçak tütün malzemelerinden elde edildiği düşünülen 1 milyon liraya da el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "Kaçakçılık Suçlarını İşlemek Suretiyle Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik çalışma başlattı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen ev ve iş yerlerinin de aralarında bulunduğu 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda kaçak tütün ve makaron ile kaçakçılıktan elde edildiği düşünülen 1 milyon lira ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN