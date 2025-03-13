Karaman\'da Konteyner Ev Yangını

Karaman'da bahçe evinde bulunan konteyner ev, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, merkeze bağlı Dereköy'de bulunan bir konteyner bahçe evinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bahçe kenarındaki kuru otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarından etkisiyle alevler kısa sürede konteynerden yapılma bahçe evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, konteyner ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN