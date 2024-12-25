Karaman\'da Kundaklama Olayı

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Karaman'da kundaklanan kurtarıcı kamyonet demir yığınına dönerken olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen 3 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, gece saat 23.45 sıralarında Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 727. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan 41 TD 126 plakalı kurtarıcı kamyonet, şoför mahalline yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Aracın yandığını ve olay yerinden 3 kişinin kaçtığını gören bir vatandaş durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine adrese itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yanan kurtarıcı kamyonete müdahale ederken, polis ekipleri de şüphelileri yakalayabilmek için sanayi sitesini ablukaya aldı. Verilen eşkaller doğrultusunda çalışma başlatan ekipler aracı kundakladıkları ileri sürülen şüpheliler H.A., H.K. ve T.A.'yı olay yerinden fazla uzaklaşamadan kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, itfaiye tarafından söndürülen kurtarıcı kamyonetse tamamen yanarak demir yığınına döndü. Olay yeri inceleme ekibi de kundaklanan araçta çalışma yaptı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN