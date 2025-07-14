Karaman\'da Mutfak Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Karaman'da bir dairenin mutfağında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Yenimahalle Mahallesi 381. Sokak'taki 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde kimsenin bulunmadığı daireden dumanlar çıktığını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Evde yaşayanların gelmesi üzerine dairenin kapısı açıldı. Eve giren itfaiye ekipleri mutfak bölümündeki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının mutfaktaki bulaşık makinesinden çıktığı belirlendi. Küçük çaplı maddi hasara yol açan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN