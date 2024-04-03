Karaman\'da seyir halindeki otomobilde yangın

3.Sayfa

Karaman'da seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yanan aracını durdurarak söndürmeye çalışan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, o anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Şeyh Edebali Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı üzerindeki Merkez Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K.'nin kullandığı 70 FT 240 plakalı Opel marka otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken bir anda alt kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü yanan aracını durdurarak alevleri söndürmeye çalışırken, çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yanan araç kısa sürede söndürüldü. Yangının benzin hortumundan kaynaklı çıktığı belirlenirken, araçta maddi hasar oluştu. - KARAMAN