Karaman\'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Karaman'da devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Başkışla köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Karabacak (68) idaresindeki 70 DS 991 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi devrilen traktörün altında kalan traktör sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Karabacak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN