Karaman'da Yangın: Tek Katlı Ev Kül Oldu - Son Dakika
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Karaman'da Yangın: Tek Katlı Ev Kül Oldu

Karaman\'da Yangın: Tek Katlı Ev Kül Oldu

Karaman'da çıkan yangında tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın kontrol altına alındı.

01.12.2024 09:02
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Karaman'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Bostanözü köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E.'ye ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Ev sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köye kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının bahçedeki atık malzemeleri temizlemek için yakılan ateşin eve sıçraması sonucu çıktığı ileri sürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Yangın: Tek Katlı Ev Kül Oldu - Son Dakika

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