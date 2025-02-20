Karamanda Alkollü Kazada Intihar

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Karaman'da alkollü olarak kaza yaptıktan sonra polis merkezine götürülmek için bindirildiği ekip otosunda üzerinde sakladığı tabancayla kendini vurarak ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Kara (27) idaresindeki 42 FN 255 plakalı otomobil, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde refüje çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekibi sevk edildi. Şahsın alkollü olması nedeniyle resmi polis ekibi tarafından yasal işlem yapılmak üzere ekip otosuna bindirilen Murat Kara, aracın nezarethane bölümünde beline sakladığı tabanca ile kafasına bir el ateş ederek kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Kara, daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Murat Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kara'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN