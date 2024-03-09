Karasu'da iki katlı ahşap ev alev alev yandı

İki katlı ahşap ev alev alev yandı
-Karasu'da alevler geceyi aydınlattı
SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece geç saatlerde iki katlı ahşap ev alev alev yanarak küle döndü.
Yangın, Karasu ilçesi Taşlıgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebep ilee 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa süre içerisinde rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, tüm evi sardı. Komşularının evinin yandığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evde kimsenin yaşamadığı ve ev sahibinin yurt dışında olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Küle dönen ev kullanılamaz hale gelirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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