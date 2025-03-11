Karasu'da Kumar Operasyonu: 11 Kişiye İşlem - Son Dakika
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Karasu'da Kumar Operasyonu: 11 Kişiye İşlem

Karasu\'da Kumar Operasyonu: 11 Kişiye İşlem

Karasu'da yapılan kumar operasyonunda 11 kişiye işlem yapıldı, kumarhane kapatıldı.

11.03.2025 16:29
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen kumar operasyonunda 11 şahsa adli ve idari işlem uygulandı, kumar oynanan işyeri faaliyetten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede emniyet ekiplerince kumar oynayan, oynatan şahıs ve işyerlerine yönelik yapılan çalışmada; Karasu ilçesinde 'tombala' tabir edilen kumar oyunu oynandığı tespit edildi. 11 şahsa adli ve idari işlem uygulanırken, kumar oynanan işyeri faaliyetten men edildi. Ayrıca kumarda ele geçirilen 400 TL paraya el konuldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, Karasu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karasu'da Kumar Operasyonu: 11 Kişiye İşlem - Son Dakika

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