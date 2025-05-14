Karasu\'da Yangın: Ev Küle Döndü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Karasu ilçesi Yassıgeçit Mahallesi üzerinde bulunan tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA