KARDEMİR 2025\'te 1,5 Milyar TL Zarar Açıkladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre 1 milyar 481 milyon 408 bin TL zarar etti.

KARDEMİR, 2025 yılı birinci çeyrek konsolide bilançosunu açıkladı. KAP'a gönderilen konsolide bilançoya göre şirket yılın ilk üç ayını 1 milyar 481 milyon 408 bin TL zarar ile kapattı.

2024 yılının ilk çeyreğinde 16 milyar 860 milyon TL satış yapan fabrikanın bu yıl ki satıştan elde ettiği gelir 14 milyar 412 milyon 599 bin TL olduğu bildirildi.

Böylece şirketin satışında geçen yıla göre yüzde 14,5 oranında gerileme yaşadığı öğrenildi.

Fabrika, 2024 yılını 3 milyar 336 milyon 441 bin TL zarar ile kapatmıştı.

KARDEMİR'in faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 2025 ilk çeyreğinde 1,11 milyar TL olarak gerçekleşirken özkaynaklar tarafında ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 3'lük bir düşüş gözlendi. - KARABÜK