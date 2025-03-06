Kartal'da Yangın Paniği - Son Dakika
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Kartal'da Yangın Paniği

Kartal'da müzik atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, iki kişi dumandan etkilendi.

06.03.2025 19:45
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Kartal'da korkutan yangın

İSTANBUL - Kartal'da müzik atölyesi olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anları kameraya yansırken, dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın Yukarı Mahallesi Kızılay Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Müzik atölyesi olarak kullanılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Akaryakıt istasyonunun hemen yanında olan yangın büyük bir paniğe neden oldu. Sağlık ekipleri yangın sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri ve bir vatandaşa, olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Yangın Paniği - Son Dakika

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