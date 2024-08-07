Kastamonu\'da 32 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, 7 ayrı suçtan hakkında 32 yıl hapis bulunan şahıs, JASAT tarafından yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde, 7 ayrı suçtan 32 yıl hapis cezası ile aranan N.G.G.'nin Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU
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