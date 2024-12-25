Kastamonu'da 4 Suçlu Yakalandı

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Merkez ilçede "Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Hırsızlık" suçlarından 11 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.A., "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan E.K. ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama " suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.D. ile Bozkurt ilçesinde 5 ayrı suçtan 8 yıl hapis cezası ile aranan M.B. isimli şahıslar yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU