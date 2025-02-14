Kastamonu'da 49 Kişi Yakalandı

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Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 49 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 49 kişi yakalandı. Cide ilçesinde "basit cinsel saldırı" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Ş.U., merkez ilçede "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 1 yıl hapis cezası ile aranan A.İ. ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak" suçundan 1 yıl hapis cezası ile aranan M.S., "nafaka hükümlerine uymamak" suçundan 3 ay hapis cezası ile aranan H.K., "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Y.C. ve "hakaret" suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan N.C., Daday ilçesinde "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.Y., jandarma ekiplerince yakalanarak Kastamonu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KASTAMONU