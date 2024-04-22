Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından haklarında araması bulunan 52 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından 15-21 Nisan tarihleri arasında, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 52 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, 'muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 8 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan R.B., "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan S.K., "hırsızlık" suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.B.T., "kenevir ekimi yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan S.K., "kadına karşı tehdit" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan İ.Y. işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Aranan 52 Şahıs Yakalandı, 5'i Tutuklandı - Son Dakika
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından H.D, İ.H.K. ve S.O isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 19,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorgulanacak.
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