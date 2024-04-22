Kastamonu\'da Aranan 52 Şahıs Yakalandı, 5\'i Tutuklandı

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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından haklarında araması bulunan 52 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından 15-21 Nisan tarihleri arasında, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 52 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, 'muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 8 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan R.B., "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan S.K., "hırsızlık" suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.B.T., "kenevir ekimi yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan S.K., "kadına karşı tehdit" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan İ.Y. işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU