Kastamonu\'da BİM Kamyonu Devrildi: 1 Yaralı

Kastamonu'da BİM firmasına ait kamyonun devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Daday karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan 34 BDZ 455 plakalı BİM firmasına ait, Mercedes marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU