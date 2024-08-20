Kastamonu'da bir kadın evinin odunluğunda ölü bulundu

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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bir kadın, evinin odunluğunda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Belyaka köyünde ikamet eden 60 yaşındaki Emine Görgülü, yakınları tarafından evinin odunluğunda ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Görgülü'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Görgülü'nün psikolojik sorunlarının olduğunu öğrenildi. - KASTAMONU