Kastamonu'da çıkan yangında 25 dönümlük arpa tarlası küle döndü - Son Dakika
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Kastamonu'da çıkan yangında 25 dönümlük arpa tarlası küle döndü

Kastamonu-Daday karayolu Gölköy mevkiinde bir besi çiftliğine ait arpa ekili tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 25 dönümlük arpa tarlası tamamen zarar gördü.

03.07.2024 22:58
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Çıkan yangında 25 dönümlük arpa tarlası küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'da bir besi çiftliğine 25 dönümlük tarlada çıkan yangında ekili arpalar zarar gördü.

Olay, Kastamonu- Daday karayolu Gölköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turhan Yılmaz'a ait besi çiftçiliğine ait arpa ekili tarım arazisinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, besi çiftliğine kadar ilerledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 25 dönümlük alana arpa ekili tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da çıkan yangında 25 dönümlük arpa tarlası küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da çıkan yangında 25 dönümlük arpa tarlası küle döndü - Son Dakika
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