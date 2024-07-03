Kastamonu'da çıkan yangında ekili arpa tarlası zarar gördü

3.Sayfa

Kastamonu'da bir besi çiftliğine 25 dönümlük tarlada çıkan yangında ekili arpalar zarar gördü.

Olay, Kastamonu- Daday karayolu Gölköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turhan Yılmaz'a ait besi çiftçiliğine ait arpa ekili tarım arazisinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, besi çiftliğine kadar ilerledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 25 dönümlük alana arpa ekili tarım arazisi zarar gördü. - KASTAMONU