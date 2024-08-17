Kastamonu'da çıkan yangında iki ev küle döndü - Son Dakika
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Kastamonu'da çıkan yangında iki ev küle döndü

Kastamonu'da anız yangınının sıçraması sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Kastamonu'nun Ahmetbey köyünde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

17.08.2024 19:54
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Kastamonu'da çıkan yangında iki ev küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'da anız yangının sıçraması neticesinde iki ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Merkez ikçesi Ahmetbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat A., evinin önündeki anızları yakmak istedi. Rüzgarın etkisi ile anız yangını Nevzat A.'nın evine sıçradı. İki katlı ahşap evi saran yangın, bitişiğinde bulunan Saim Kürekçi'nin evine de sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu itfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, köydeki diğer evrelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, iki katlı, iki ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili ünceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da çıkan yangında iki ev küle döndü - Son Dakika

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