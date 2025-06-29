Kastamonu\'da Cip Takla Attı: 1 Yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde cipin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Cide karayolu Soğuksu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU