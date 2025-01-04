Kastamonu\'da Gizli Buzlanma Kazası

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde aynı noktada gizli buzlanma sebebiyle yoldan çıkan iki otomobil kaza yaptı. Kazalarda araçların sürücüleri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Şeyh Şaban-ı Veli Köyü yolunda Hasan K. idaresindeki 34 CGM 48 plakalı Opel marka otomobil ile Bekir G. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, gizli buzlanma sebebiyle kaza yaptı. Üst üste aynı noktada meydana gelen kazalarda Opel marka otomobil yolda takla atarak durabilirken, hafif ticari araç ise şarampole yuvarlanarak ağaçlara takıldı. Yaşanan kazalarda sürücüler yaralandı. Yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU