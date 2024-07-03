Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

03.07.2024 22:57
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Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Seydiler ilçesi Kastamonu- İnebolu karayolu Üyük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahit Yıldızoğlu idaresindeki 34 UC 7615 plakalı hafif ticari araç ile Rahmi Kaya yönetimindeki 37 LJ 150 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, şarampole uçtu. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Yıldız (46), Elife Yıldız (44), Bahriye Kaya (49), Merve Yıldız (18), Kayra Yıldızoğlu (11), Seda Özer Yıldızoğlu ve Sema Yıldızoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sahit Yıldızoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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