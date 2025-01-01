Kastamonu'da Heyelan Yol Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Heyelan Yol Kapattı

Geniş Video İzle

Yangının ardından Kastamonu'da Güneşler köyüne giden yol heyelan nedeniyle kapanarak ulaşım engellendi.

01.01.2025 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangın dehşetinin ardından bu sefer heyelanda yolları kapandı

Kastamonu'da heyelan sonucu yangın çıkan köyün yolu ulaşıma kapandı

KASTAMONU - Kastamonu'da yeni yılın ilk saatlerinde çıkan yangın sonrası iki katlı ahşap evinde yandığı Güneşler köyüne ulaşımın sağlandığı yolda bu sefer heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle köyün yolu ulamışa kapandı.

Edinilen bilgiye göre, 2024 yılının son saatlerinde Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşler köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Bayram Açıkgöz'e ait iki katlı ahşap evde, sobadan çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangında, Bayram Açıkgöz'e ait ev ile ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ahırda bulunan 9 küçükbaş ve 2 kaz hayvan ise komşuları tarafından kurtarıldı. Yangında Bayram Açıkgöz, çeşitli yerlerinden yaralanarak Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeni yıla yangın ile giren Güneşler köyünde bu seferde heyelan meydana geldi. Sabah saatlerinde Bayram Açıkgöz'ün yakınları ve tanıdıkları, geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere Güneşler köyüne gitmek istedi. Güneşler köyüne yaklaştıkları sırada büyük bir dağ yamacının heyelan sonucunda yolu kapattığını gördüler. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşlar, heyelan sebebiyle geçemediklerini ve bu yüzden geri dönmek zorunda kaldıklarını belirterek, yetkililerden yardım talep etti.

Çatalzeytin Kaymakamlığı ise, yaşanan heyelan sonrasında bölgede ulaşımın kapandığı yolu açmak için çalışma başlatması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Heyelan Yol Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:07 ABD’deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz ABD'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:21 Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
07:58 Yıldız futbolcu, küme düşen kulübüyle alay etti Yıldız futbolcu, küme düşen kulübüyle alay etti
07:52 Yılbaşı gecesinde İsrail’e alarm verdiren roketli saldırı Yılbaşı gecesinde İsrail'e alarm verdiren roketli saldırı
07:29 İşverene asgari ücret desteği 80 milyar liraya yaklaşacak İşverene asgari ücret desteği 80 milyar liraya yaklaşacak
07:16 Tebliğciler, Taksim Meydanı’nda bildiri dağıttı Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 21:27:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Heyelan Yol Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.