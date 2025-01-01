Kastamonu'da Heyelan Yol Kapattı

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Yangın dehşetinin ardından bu sefer heyelanda yolları kapandı

Kastamonu'da heyelan sonucu yangın çıkan köyün yolu ulaşıma kapandı

KASTAMONU - Kastamonu'da yeni yılın ilk saatlerinde çıkan yangın sonrası iki katlı ahşap evinde yandığı Güneşler köyüne ulaşımın sağlandığı yolda bu sefer heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle köyün yolu ulamışa kapandı.

Edinilen bilgiye göre, 2024 yılının son saatlerinde Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşler köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Bayram Açıkgöz'e ait iki katlı ahşap evde, sobadan çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangında, Bayram Açıkgöz'e ait ev ile ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ahırda bulunan 9 küçükbaş ve 2 kaz hayvan ise komşuları tarafından kurtarıldı. Yangında Bayram Açıkgöz, çeşitli yerlerinden yaralanarak Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeni yıla yangın ile giren Güneşler köyünde bu seferde heyelan meydana geldi. Sabah saatlerinde Bayram Açıkgöz'ün yakınları ve tanıdıkları, geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere Güneşler köyüne gitmek istedi. Güneşler köyüne yaklaştıkları sırada büyük bir dağ yamacının heyelan sonucunda yolu kapattığını gördüler. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşlar, heyelan sebebiyle geçemediklerini ve bu yüzden geri dönmek zorunda kaldıklarını belirterek, yetkililerden yardım talep etti.

Çatalzeytin Kaymakamlığı ise, yaşanan heyelan sonrasında bölgede ulaşımın kapandığı yolu açmak için çalışma başlatması bekleniyor.