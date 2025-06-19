Kastamonu\'da Kaçak Kazı Operasyonu

Kastamonu'da kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan üç şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Araç ilçesinde H.D., M.Y.K. ve T.A. isimli şahıslar, izinsiz kazı yaptığı esnada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İzinsiz kazı yaptıkları arazide yapılan aramada ise muhtelif kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU