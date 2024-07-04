Kastamonu\'da Kaçak Makaron Operasyonu: 10 Bin Boş, 5 Bin 730 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

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Kastamonu'da tespit edilen işyerlerinde yapılan aramalarda 10 bin boş 5 bin 730 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Cide ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde tespiti yapılan iki iş yerinde arama yapıldı. Aramada 10 bin adet bandrolsüz boş makaron, 5 bin 730 adet doldurulmuş makaron, 134 adet nargile melası, 19 adet elektronik sigara likidi ve 37 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU