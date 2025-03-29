Kastamonu\'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- İnebolu karayolu Çuhadoğru geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (24) idaresindeki 37 AAZ 437 plakalı Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen M.U. (26) yönetimindeki 61 AGK 825 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü S.A. ile yolcular Y.C.B. ve U.C.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince, kaza alanında yapılan tahkikatın ardından araçlar, otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KASTAMONU