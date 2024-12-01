Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde karla kaplanan ormandan çıkarak yol kenarına inen karacalar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yol kenarında yiyecek arayan karacalar vatandaş kameralarına yansıdı. Karla kaplanan ormandan çıkarak yol kenarında yiyecek arayan iki karacayı yoldan geçen vatandaşlar görüntüledi. Karacalar bir süre sonra tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldu. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Karacalar Yiyecek Ararken Görüntülendi - Son Dakika
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