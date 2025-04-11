Kastamonu'da Nisan ayında kar yağışı

Kastamonu'da Nisan ayında kışı aratmayan manzaralar

KASTAMONU - Kastamonu'da soğuk hava ile birlikte başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da soğuk hava etkisini il genelinde sürdürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. Ilgaz Dağı, etkili olan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü. Kar yağışı sebebiyle Azdavay ilçesinde 6, Doğanyurt ilçesinde 3, İhsangazi ilçesinde 5, Taşköprü ilçesinde 8 olmak üzere 22 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için başlattıkları çalışmalarını sürdürüyor. Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Valilik uyardı

Öte yandan, Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırmasının beklendiği duyuruldu. Açıklamada, Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'de bugün akşam saatlerinde etkisini kaybedecek olan yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayarak ilimiz batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı şeridinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların sebep olabileceği sel, su baskını ile buzlanma hadiselerine bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Buradaki güzellikleri değerlendiremiyoruz"

Adana'dan işleri için Kastamonu'ya gelen ve Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerini ziyaret etmeye gelen Cüneyt Yılmaz, "Kastamonu'ya işlerim nedeniyle ziyarete geldim. Kastamonu'yu özlemiştim, gezmek istedim. Akrabalarımızı ziyaret edip, Özellikle Kastamonumuzun yerel tatlarını tatmaya geldim. Ama üzüntüyle karşılaştık. Ilgaz Dağı'ndaki ayak merkezlerinin olduğu kısımdayız. 25-30 santimetre kar yağışı var. Ama kimse yok. Buralara sahip çıkılması lazım. Nisan ayında kar yağıyor. Ama buradaki güzellikleri değerlendiremiyoruz" dedi.