Kastamonu'da Okul Müdürüne Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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Kastamonu'da Okul Müdürüne Bıçaklı Saldırı

Kastamonu'da bir veli, çocukları uyaran müdüre bıçakla saldırmaya çalıştı; saldırgan gözaltına alındı.

09.01.2025 16:30
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Kastamonu'da bir veli, bahçede top oynayan çocuklardan fidanları korumak isteyen okul müdürüne "karışamazsın" diyerek bıçakla saldırı girişiminde bulundu.

Kastamonu Merkez Karaş İlk/Ortaokulu bahçesinde bir veli tarafından okul müdürüne yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. Olay, çocukların okul bahçesinde top oynadığı sırada yaşandı. Okul müdürü Ümit Karaköse, bahçeye dikilen fidanların zarar görmemesi için çocukları başka bir yerde oynamaları konusunda uyardı. Bunun üzerine, okul dışında bekleyen bir veli duruma müdahale ederek çocukların oynamasına karışılmaması gerektiğini söyledi. Tartışma büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü. Veli ise, yanında taşıdığı bıçağı çıkararak okul müdürüne saldırmaya çalıştı. Müdür Karaköse, saldırıdan yara almadan kurtulurken, durumu emniyete bildirerek şikayette bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu, "Bu tür saldırılar, eğitim ortamını ve güvenliğini tehdit etmektedir. Kabul edilemez bu davranışların önüne geçmek için caydırıcı önlemler alınmalıdır" dedi. Olayla ilgili emniyet güçleri tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, saldırıya karışan şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

"Kabul edilemez bir durumdur"

Sancaktaroğlu, "Eğitim camiasına yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Karaş İlk/Ortaokulu müdürümüze yapılan bıçaklı saldırı girişimi kabul edilemez bir durumdur. Bu vahim olayı gerçekleştiren şahsın hukuki süreç sonunda gereken cezayı alması için Eğitim-Bir-Sen camiası olarak sürecin takipçisi olacağız. Eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının son bulması için hem kamuoyunun hem de yetkililerin duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Okul Müdürüne Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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