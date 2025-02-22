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Kastamonu'da Otobüs Karaya Saplandı

Kastamonu\'da Otobüs Karaya Saplandı

Devrekani'de yoğun kar nedeniyle otobüs 5 saat mahsur kaldı, yolcular jandarma ile tahliye edildi.

22.02.2025 17:22
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yoldan çıkan otobüs kara batarak 5 saat boyunca mahsur kaldı. Yara almadan kurtulan yolcular ise jandarma ekiplerince başka bir araçla tahliye edildi.

Kaza, Devrekani ilçesi Kastamonu- Bozkurt karayolu Hacıhasan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine sefer yapan A.A. idaresindeki 34 ETJ 969 plakalı, Soner Turizme ait Setra marka yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle yoldan çıkarak kara saplandı. 15 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, sürücü otobüsü saplandığı kardan uzun uğraşlara rağmen çıkartamadı. Bunun üzerine jandarma ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Karayolları ekiplerinin bölgeye gelmemesi üzerine jandarma ekipleri bölgede yol yapımının olduğu şantiyeden iş makinesi desteği istedi. Jandarma ekipleri, yolcu otobüsünde bulunan 15 yolcuyu tahliye ederek minibüsle Devrekani ilçesine sevkini sağladı.

Otobüs, bölgeye gelen iş makinesinin çabaları neticesinde, 5 saat sonra saplandığı yerden çıkartılabildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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