Kastamonu\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kastamonu'da temin ettiği ruhsatsız silahları satan şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 10 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı yollardan temin ettiği silahları piyasaya sunduğu belirlenen K.K. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın Merkez ilçedeki evinde ve iş yerinde yapılan aramada 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Konula ilgili gözaltına alınan K.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU