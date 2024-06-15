Kastamonu'da Tarla Sürerken Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'nun Küre ilçesinde tarla sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Sipahiler köyünde ikamet eden Selahattin Börekçi (56), tarlada traktör ile çalışırken traktör kontrolden çıktı. Devrilen traktörün altında kalan Selahattin Börekçi, hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Selahattin Börekçi'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU