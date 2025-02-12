Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında merkez ilçede C.G. ve R.A. isimli şahısların üst ve eşyalarında arama gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda metamfetamin, sentetik ecza hapı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - KASTAMONU