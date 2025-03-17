Kastamonu'da Yangın: 3 Ev, 6 Ahır Yandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Yangın: 3 Ev, 6 Ahır Yandı

Kastamonu\'da Yangın: 3 Ev, 6 Ahır Yandı

Kastamonu Taşköprü'de çıkan yangında 3 ev ve 17 yapı kullanılamaz hale geldi, itfaiye müdahale etti.

17.03.2025 20:11
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ahırda çıktığı tahmin edilen yangında 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırdan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek hemen bitişiğinde bulunan samanlık ve ahırlara sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler evleri de sardı. İhbar üzerine yangın yerine Taşköprü ve Hanönü ilçelerinden itfaiye ekipleri ile Kastamonu ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında Mehmet Tekin, Ziya Tekin ve Rasim Kaya'ya ait 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangın yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının sebebinin belli olmadığını söyleyen Bozarmut Muhtarı Nuh Tekin, "Yangın ahırdan başladı. Biz yangın çıktığı esnada çarşıdaydık. Yangını duyup gelene kadar her yer yanmış. Yangının neden çıktığını bilemiyoruz. Belirli bir sebebi yok. Şu anda 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar yandı. Yangın kontrol altına alındı, söndürüldü sayılır. Çevreye sirayet etme durumu yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Ambarlar kış mevsimi olduğu için doluydu. Samanlıklarda saman vardı. Hayvanların yiyecekleri vardı, hepsi yandı" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Yangın: 3 Ev, 6 Ahır Yandı - Son Dakika

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