Kastamonu\'da Yangın: Bir Yaralı

Kastamonu'da çıkan yangında bir ev yanarak küle dönerken, bir vatandaş da yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Merkez ilçeye bağlı Aşağıakça köyü Ötegeçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, alevlere müdahale etmeye çalışan bir vatandaş da ayaklarının yanması sebebiyle yaralandı. Yaralı vatandaş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU