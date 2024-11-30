Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ev Küle Döndü

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Alevlere teslim olan 2 katlı ev küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Daday ilçesi Selalmaz Köyü Molla Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Çatal'a ait iki katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bulundu. Bu sırada ahırda bulunan hayvanlar ile traktör, vatandaşlar tarafından yanmaktan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.