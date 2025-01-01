Kastamonu\'da Yangın ve Heyelan

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Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap evin yandığı Güneşler köyüne ulaşımın sağlandığı yolda, bu sefer heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle köyün yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, 2024 yılının son saatlerinde Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşler köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Bayram Açıkgöz'e ait iki katlı ahşap evde, sobadan kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Yangında, Bayram Açıkgöz'e ait ev ile ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ahırda bulunan 9 küçükbaş ve 2 kaz hayvan ise komşular tarafından kurtarıldı. Yangında Bayram Açıkgöz, çeşitli yerlerinden yaralanarak Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeni yıla yangın ile giren Güneşler köyünde bu sefer de heyelan meydana geldi. Sabah saatlerinde Bayram Açıkgöz'ün yakınları ve tanıdıkları, geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere Güneşler köyüne gitmek istedi. Güneşler köyüne yaklaştıkları sırada büyük bir dağ yamacının heyelan sonucunda yolu kapattığını gördüler. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşlar, heyelan sebebiyle geçemediklerini ve bu yüzden geri dönmek zorunda kaldıklarını belirterek, yetkililerden yardım talep etti.

Heyelan sonrasında bölgede ulaşımın kapandığı yolu açmak için çalışma başlatılması bekleniyor. - KASTAMONU