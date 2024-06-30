Kastamonu Taşköprü'de Yüksek Gerilim Hattı Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu Taşköprü'de Yüksek Gerilim Hattı Yangını

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yüksek gerilim hattından kaynaklanan yangın sebebiyle 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Taşköprü Kaymakamı ve Kastamonu Orman Bölge Müdürü olay yerinde incelemelerde bulundu.

30.06.2024 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yüksek gerilim hattından kaynaklanan yangın sebebiyle 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Kırkçam mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Taşköprü, Hanönü ve Tosya ilçelerinden çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektarlık orman alanlık alan zarar gördü.

Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ve Taşköprü Orman İşletmesi Müdürü Taner Altun da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yangınla ilgili bilgi veren Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "Yüksek gerilim hattında başlayan yangını erken ve etkin müdahale ile söndürdük. Yangına öncelikle bu bölgedeki köylere dağıttığımız su tankerleri müdahale etti. Hızlı bir şekilde Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünün 3 arazözü ve tankeri müdahale etti. Hanönü ve Taşköprü ekiplerimizin arazözleri hızlıca müdahale ederek yangını söndürdüler. Yanan alan 2 hektar gibi gözüküyor" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Taşköprü, Çevre, Acil Durum, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu Taşköprü'de Yüksek Gerilim Hattı Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:40 Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı
08:15 Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı’nı dağıtırım Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım
02:29 Yangın yerine dönen Kayseri’de güvenlik önlemleri artırıldı Vali Gökmen Çiçek’ten önemli çağrı Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı
22:53 Kayseri’de mide bulandıran olay Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi
09:59 Ayşe Ateş’ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım Ayşe Ateş'ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım
09:11 Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul’a geliyor Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul'a geliyor
09:03 18 yıldır yönettiği Arka Sokaklar’dan ayrılan yönetmen Orhan Oğuz konuştu: Diziyi ben bırakmadım 18 yıldır yönettiği Arka Sokaklar'dan ayrılan yönetmen Orhan Oğuz konuştu: Diziyi ben bırakmadım
09:02 Sürprize izin vermediler İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı Sürprize izin vermediler! İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı
08:43 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı
00:03 Kayseri’deki taciz olayının ardından MHP’li Özdemir’den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz
23:34 Nijerya’da düğün, cenaze ve hastane saldırılarında 18 kişi öldü Nijerya'da düğün, cenaze ve hastane saldırılarında 18 kişi öldü
23:09 Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı 9 gün sonra acı haber geldi Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı! 9 gün sonra acı haber geldi
21:19 Muğla’da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu
21:08 Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3’üne mezar oldu Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3'üne mezar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 09:24:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu Taşköprü'de Yüksek Gerilim Hattı Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement