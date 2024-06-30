Kastamonu Taşköprü'de Yüksek Gerilim Hattı Yangını

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yüksek gerilim hattından kaynaklanan yangın sebebiyle 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Kırkçam mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Taşköprü, Hanönü ve Tosya ilçelerinden çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektarlık orman alanlık alan zarar gördü.

Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ve Taşköprü Orman İşletmesi Müdürü Taner Altun da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yangınla ilgili bilgi veren Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "Yüksek gerilim hattında başlayan yangını erken ve etkin müdahale ile söndürdük. Yangına öncelikle bu bölgedeki köylere dağıttığımız su tankerleri müdahale etti. Hızlı bir şekilde Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünün 3 arazözü ve tankeri müdahale etti. Hanönü ve Taşköprü ekiplerimizin arazözleri hızlıca müdahale ederek yangını söndürdüler. Yanan alan 2 hektar gibi gözüküyor" dedi. - KASTAMONU