Kastamonu Tosya\'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tosya ilçesi Çevlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B isimli vatandaşa ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın 1 saatte söndürülebildi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU