Kastamonu Tosya\'da D100\'de bariyerlere çarpan tır makasladı, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırın bariyerlere çarparak makaslaması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çorum kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Davut Ö. idaresindeki 61 K 3153 plakalı Scania marka tır, bariyerlere çarparak makasladı. Kazada tır sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis VE Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.