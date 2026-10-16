Kastamonu Tosya\'da D100\'de iki kazada yardım eden minibüse araç çarptı, yaralanan yok

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda etkili olan yağış sebiyle bir otomobil bankete düştü. Bir otomobil ise tıra ve kaza yapan otomobildekilere yardım etmek için yolda duran minibüse çarptı.

Kaza, Tosya ilçesinde D100 karayolu Çevlik köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 41 BDP 998 plakalı Opel marka otomobil, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kayarak karşı şeride geçti. Otomobil, yol kenarındaki bankete düşerek durabildi. Kazayı gören vatandaşlar, yardım etmek için durdu. Bu sırada Samsun istikametinde seyir halinde olan 52 JK 098 plakalı Honda marka otomobil de karşı şeride geçerek, önce tıra, ardından ilk kazaya yardım etmek için duran 34 MRB 725 plakalı Fiat marka minibüse çarptı. Her iki kazada da yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.