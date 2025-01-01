Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde H.E., isimli şahsın kasten öldürme suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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